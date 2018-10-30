В Оксфорде студенты хотят изгнать христианскую проповедническую группу за ее консервативные взгляды

Студенты ведущего британского университета проголосовали за изгнание христианской проповеднической группы из университета за ее консервативные взгляды на брак, аборт и пол, "угрожающие физическому и психическому здоровью" студентов.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Сhristianpost" и "Сhristiantoday", христианское сообщество запланировало провести масштабное 4-дневное христианское собрание в университетском зале Lady Margaret Hall летом 2019 года, но теперь этим планам не суждено сбыться. В передовице университетской газеты "The Oxford Student" повествуется о том, как Молодежная палата представителей на своем заседании подавляющим большинством (81 голосами против 8 при 2 воздержавшихся) проголосовала за изгнание христианской организации "Академия Христианского концерна в Уилберфорсе" (Christian Concern's Wilberforce Academy) из университета.

Студенческие депутаты обвинили организацию в том, что "она ведет целенаправленное обучение, подготавливая студентов к проповеди слова Христова в общественной жизни". Запрет пока считается предварительным, поскольку его еще должен утвердить высший совет университета, заседание которого состоится через четыре недели.

На заседании молодых парламентариев университета эту организацию христиан также обвинили в том, что она пропагандирует "консервативное понимание брака как союза мужчины и женщины" и предупреждает об опасностях исламизации западных стран.

По информации издания "The Telegraph", борьбу против христианский группы возглавили активисты студенческого ЛГБТ сообщества, недовольные деятельностью группы в университете и исповедуемыми им консервативными взглядами, а также поддержкой активных протестов в клиниках, где делают аборты под лозунгом "за жизнь".