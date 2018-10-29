В синагогах Франции усилены меры безопасности

Во Франции с воскресенья, 28 октября, усилены меры безопасности в синагогах.

О соответствующем распоряжении французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер написал в своем микроблоге в Twitter накануне вечером.

Решение принято после нападения на синагогу в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает Deutche Welle.