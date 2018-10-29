В синагогах Франции усилены меры безопасности
18:59, 29 октября 2018Мир
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Во Франции усилены меры безопасности в синагогах / dw.com
Во Франции с воскресенья, 28 октября, усилены меры безопасности в синагогах.
О соответствующем распоряжении французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер написал в своем микроблоге в Twitter накануне вечером.
Решение принято после нападения на синагогу в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает Deutche Welle.
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