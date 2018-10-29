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В синагогах Франции усилены меры безопасности

18:59, 29 октября 2018
Мир
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Во Франции усилены меры безопасности в синагогах / dw.com

О соответствующем распоряжении французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер написал в своем микроблоге в Twitter накануне вечером.

Решение принято после нападения на синагогу в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает Deutche Welle.

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