В Греции в результате землетрясения пострадала церковь XIII века

Церковь XIII века в Строфадии была повреждена в результате землетрясения у берегов Греции в Средиземном море.

Об этом сообщает «Благовест-Инфо» со ссылкой на портал imerazante.gr.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 38 км от города Закинтоса и в 28 км от деревни Литакия на острове Закинф. Его эпицентр залегал на глубине 10 км. Монастырь был построен в 1241 году и служил крепостью для защиты от пиратов. Во время землетрясения в 1997 году храму был нанесен серьезный ущерб, и с тех пор восстановительные работы в нем не проводились.

О жертвах и пострадавших в результате землетрясения пока не сообщалось. Известно, что были повреждены линии энергоснабжения, а на другой части острова зафиксированы камнепады.