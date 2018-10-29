В Ирландии уберут из конституции статью о наказании за богохульство

Жителями Ирландии было принято решение убрать из конституции государства статью, которая предполагает наказание за богохульство.

Как сообщает RTE, такую позицию на референдуме высказали около 70 % населения страны, принявшего участие в голосовании. Инициативу поддержали все политические и религиозные силы ирландского государства.

В последний раз на территории Ирландии за богохульство человек был осуждён в 1855 году. Три года назад местными сотрудниками правоохранительных служб проводилось расследование в отношении комедианта Стивена Фрая за его высказывания о Боге.

Позже ирландские власти решили, что слова артиста обидели недостаточное количество людей, чтобы осудить его, и дело было закрыто. Однако те события и напомнили жителям ирландского государства о существовании в конституции, которая была принята в 1937 году, этой статьи. В ней говорится о том, что публикация или высказывание, которое имеет “кощунственное, крамольное и непристойное содержание, является преступлением, которое может быть наказано в соответствии с законом”.

Католическая Церковь также признала данную статью устаревшей и служащей, в первую очередь, для оправдания насилия и притеснения в отношении различных меньшинств. Религиозные деятели отмечают, что нападки на чужую веру также являются недопустимыми.