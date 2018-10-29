В Беларуси после субботника обнаружили спиленный крест
11:45, 29 октября 2018Мир
423 0
В Куропатах / Reuters
В Куропатах (Беларусь) 27 октября прошел субботник по уборке и благоустройству территории, после которого обнаружили спиленный крест.
Работали около 200 человек из Федерации профсоюзов Беларуси, "Белой Руси" и БРСМ, сообщает "Наша Нива".
После окончания работ Дмитрий Дашкевич заметил, что один из крестов спилен.
Спиленный крест / facebook.com
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter