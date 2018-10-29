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В Беларуси после субботника обнаружили спиленный крест

11:45, 29 октября 2018
Мир
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В Куропатах / Reuters

Работали около 200 человек из Федерации профсоюзов Беларуси, "Белой Руси" и БРСМ, сообщает "Наша Нива".

После окончания работ Дмитрий Дашкевич заметил, что один из крестов спилен.

Спиленный крест / facebook.com
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