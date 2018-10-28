Российский миллиардер построил храм, который «подарил» Иисусу Христу

Российский миллиардер построил на частные средства храм.

Как сообщает российский "Пятый канал", главного спонсора храма запечатлели на горельефе, где бизнесмен дарит Иисусу Христу миниатюрную копию храма.

По данным телеканала, это не первый храм, где бизнесмен увековечивает себя или своих родственников. В прошлом году он построил еще один храм, где на фреске была изображена его юная внучка.

В новом храме миллиардер изображен не один, а вместе с семьей. На горельефе при входе в Спас-на-Каменке он передает Иисусу Христу храм.

Российский бизнесмен, построивший храм, входит в список 200 богатейших россиян по версии журнала Forbes и является гендиректором группы «Эталон».