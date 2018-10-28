В США 11 человек погибло при нападении на синагогу

До 11 человек возросло число погибших при нападении на синагогу в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания).

Еще шесть человек, включая четверых полицейских, получили ранения, передает телеканал Fox News.

Сам стрелок получил многочисленные огнестрельные ранения при задержании и был госпитализирован. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 48-летний американец Роберт Бауэрс. По предварительным данным, сообщников у мужчины не было, и ранее он не попадал в поле зрения полиции. В ближайшее время против него собираются выдвинуть обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости.

Инцидент в синагоге Питтсбурга произошел утром в субботу, 27 октября. Нападавший ворвался в иудейский храм будучи вооружен штурмовой винтовкой и несколькими пистолетами, и открыл стрельбу по находившимся внутри людям. По словам очевидцев, стрелок выкрикивал антисемитские лозунги.