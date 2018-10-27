В Судане 13 христиан пытали за общение с мусульманами

13 христиан рассказали, что подверглись пыткам со стороны должностных лиц в Судане.

В понедельник, 22 октября, освободили лидера церкви Таялдина Идрисса Юсифа и еще 12 христиан, которых арестовали в Дарфуре 16 октября, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на The Christian Post и Morning Star News.

«Христиане подтвердили, что их пытали, — рассказал источник правозащитной группе. – Один человек сейчас в тяжелом состоянии больнице. Его били, пока у него не началась рвота и кровотечение».

По данным International Christian Concern (ICC), христиан арестовали за общение с мусульманами.

«Органы безопасности Судана задержали молодых людей, когда те общались с мусульманами на рынке Ньялы, — сказал тогда преподобный Кува Шамаль ICC. – Среди них были мои ученики. Я крестил их в 2015 году, когда они перешли из ислама в христианство. Они делились Благой Вестью с жителями Дарфура. Мы молимся за их скорое освобождение».

Христиан две недели продержали в тюрьме и допрашивали без суда. Некоторые из них, как сообщалось, были членами церкви Юсифа.

Преследования христиан в регионе ужесточились в 2011 году, когда страна отделилась от Южного Судана.

Open Doors USA отметила, что правительство регулярно задерживает христианских лидеров. «При общении с мусульманами в Судане христиане должны быть осторожны, так как любое упоминание их веры могут истолковать как «акт, поощряющий отступничество от ислама», — заявила правозащитная группа.