В Англии ученые обсудят значение личности Николая ІІ для мировой истории
07:44, 27 октября 2018Мир
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В Англии ученые обсудят значение личности Николая ІІ / conference.tsarnicholas.info
На Иоанно-Шанхайском приходе в Колчестере (Англия) состоится конференция, посвященная 150-летию со дня рождения и 100-летию мученической кончины Царя-мученика Николая.
На конференции ученые из разных стран обсудят значение личности Николая ІІ для мировой истории, сообщается на сайте конференции.
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