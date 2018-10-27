В Англии ученые обсудят значение личности Николая ІІ для мировой истории

На Иоанно-Шанхайском приходе в Колчестере (Англия) состоится конференция, посвященная 150-летию со дня рождения и 100-летию мученической кончины Царя-мученика Николая.

На конференции ученые из разных стран обсудят значение личности Николая ІІ для мировой истории, сообщается на сайте конференции.