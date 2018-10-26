В сети разместили программу «И будут двое» с Николаем Караченцовым

В Интернете доступен онлайн спецвыпуск программы телеканала «Спас» «И будут двое» с Николаем Караченцовым, который умер в пятницу 26 октября на 74-м году жизни.

Об этом сообщает сайт журнала "Фома".

В день кончины актера автор программы Алла Митрофанова вспоминает о съемках того выпуска:

«Мы снимали Николая Петровича и Людмилу Андреевну этим летом, 1 июня. Конечно, я бросилась признаваться Караченцову в любви — говорила ему, как я люблю его фильмы, его голос, его Юнону, какое это счастье и вообще. На все на это он сказал только одно, посмотрел со слезами, погладил по руке и сказал: «Вы меня захвалили». Я тогда послушалась и перестала, а теперь жалею, что сказала слишком мало. Завтра ему исполнилось бы 74… Светлая память».

Известный советский и российский актер театра и кино, Народный артист России Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве после тяжелой продолжительной болезни. До своего 74-летия он не дожил один день.

Прощание с артистом запланировано на понедельник 29 октября в театре «Ленком».