В Греции в результате землетрясения пострадал храм XIII века
18:08, 26 октября 2018Мир
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Храм XIII века пострадал в результате землетрясения в Греции / imerazante.gr
Церковь XIII века в Строфадии была повреждена в результате землетрясения у берегов Греции в Средиземном море.
Об этом 26 октября сообщает портал imerazante.gr.
Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 38 км от города Закинтоса и в 28 км от деревни Литакия на острове Закинф. Его эпицентр залегал на глубине 10 км.
Монастырь был построен в 1241 году и служил крепостью для защиты от пиратов. Во время землетрясения в 1997 году храму был нанесен серьезный ущерб, и с тех пор восстановительные работы в нем не проводились.
О жертвах и пострадавших в результате землетрясения пока не сообщалось. Известно, что были повреждены линии энергоснабжения, а на другой части острова зафиксированы камнепады.
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