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В Греции в результате землетрясения пострадал храм XIII века

18:08, 26 октября 2018
Мир
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Храм XIII века пострадал в результате землетрясения в Греции / imerazante.gr

Об этом 26 октября сообщает портал imerazante.gr.

Землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 38 км от города Закинтоса и в 28 км от деревни Литакия на острове Закинф. Его эпицентр залегал на глубине 10 км.

Монастырь был построен в 1241 году и служил крепостью для защиты от пиратов. Во время землетрясения в 1997 году храму был нанесен серьезный ущерб, и с тех пор восстановительные работы в нем не проводились.

О жертвах и пострадавших в результате землетрясения пока не сообщалось. Известно, что были повреждены линии энергоснабжения, а на другой части острова зафиксированы камнепады.

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