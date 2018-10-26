В Госдепе США заявили, что поддержат любую позицию украинского народа относительно церковного вопроса

Американская администрация готова поддержать любое решение народа Украины по церковному вопросу.

С таким заверением выступил американский посол по особым поручениям, курирующий в Госдепартаменте вопросы свободы вероисповедания в мире, Сэмюэл Браунбек, сообщает российское информагентство.

«Позиция США заключается в том, что любая церковь, любая религиозная группа любого рода <...> имеет право на самоорганизацию любым устраивающим ее образом. Это их право. <...> И так мы рассматриваем это и в Украине. Именно это и заявлял [ранее] госсекретарь [США Майкл Помпео]: речь идет о праве Украинской Православной Церкви, украинского народа на религиозную организацию, как они хотят, как они желают, без помех или внешнего вмешательства <...> В этом заключаются понимание и позиция США», - сказал Браунбек.

«Мы поддержим любую позицию, которую он (народ - ред.) выработает, сочтет правильной», - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Дорожная карта (урегулирования сложившегося положения) должна вырабатываться самой православной церковью, Вселенским патриархом, <...> безусловно, этим не должны заниматься Соединенные Штаты», - добавил Браунбек.