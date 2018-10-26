В Армении не приняли законопроект, гарантирующий безопасность главе Церкви

Правительство Армении отказалось принять законопроект, гарантирующий обеспечение безопасности Католикоса всех армян.

Такой документ, предусматривающий внесение изменений в закон «Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране», был предложен депутатами Национального Собрания Армении от Республиканской партии после кампании, развернутой группой лиц, требующих самоотвод армянского Патриарха-Католикоса Гарегина II, сообщает "Благовест-Инфо".

Группа протестующих, образовавших движение «Новая Армения – новый Католикос», после произошедшей весной 2018 года в Армении смены власти периодически пикетировала улицы столицы Армении, а также устроила сидячую забастовку в монастырском комплексе Первопрестольного Эчмиадзина. Пикет был снят полицией через несколько дней, после обращения верующих с жалобами на митингующих. Однако протесты все еще продолжались, а демонстранты предприняли более решительные методы протеста, перекрывая дороги в тех местах, где должен был проехать Католикос Гарегин II. Эти акции сопровождались оскорбительными выкриками в адрес Патриарха.

Протесты длились на протяжении почти полугода, а новое руководство страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном не предпринимало никаких шагов в поддержку предстоятеля Армянской Апостольской Церкви. Между тем Конституцией Армении закреплена «исключительная миссия Армянской Апостольской Церкви как национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности». Поэтому депутатами парламента и было предложено на государственном уровне гарантировать безопасность предстоятеля Армянской Церкви.

Однако, как на заседании правительства заметил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, в юридических гарантиях обеспечения безопасности Католикоса нет необходимости, так как правительство в состоянии обеспечить безопасность Католикоса».