Первый после теракта выпуск издания Charlie Hebdo содержит изображение пророка Мухаммеда

Первый после теракта выпуск сатирического издания Charlie Hebdo содержит изображение пророка Мухаммеда.

Как сообщает Радио Свобода, журнал, который поступит в продажу 14 января, был напечатан вечером 12 января. Изображенный на обложке пророк проливает слезу и держит в руках плакат «Я Шарли». Под рисунком стоит подпись «Все прощено».

Журнал объявил, что выйдет на этой неделе тиражом три миллиона, а не 60 тысяч, как обычно. Ожидается также, что издания переведут на несколько языков.

Адвокат Charlie Hebdo Ричард Малка сказал французскому радио, что очередное изображение пророка Мухаммеда должно показать, что редакция «ничего не уступила» экстремистам, которые пытались заставить ее замолчать.

В результате нападения на редакцию Charlie Hebdo 7 января погибли 12 человек.

Как известно, в Исламе запрещено изображать Бога и пророков.