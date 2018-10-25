Посольство Египта обвинило израильскую полицию в жестоком обращении с коптскими монахами

Египетское посольство в Тель-Авиве выразило протест против применения силы в отношении коптских монахов, которые протестовали против ремонта принадлежащей им часовни в храме Гроба Господня.

Вчера коптские монахи пытались не допустить в свою часть храма строительных рабочих, которые должны были укрепить стену из которой выпал камень в сентябре 2017 года, сообщает News.IsraelInfo.co.il.

Монахи устроили сидячую забастовку, которую разогнала полиция. Участники утверждают, что делала она это достаточно жестко, некоторые монахи получили ранения, а одного заковали в наручники и вынесли на руках из храма. Он был опрошен в полиции и отпущен.

МИД Египта назвало применение силы в отношении религиозных деятелей «совершенно неприемлемым».

Представители полиции сказали, что сначала пытались уговорить монахов разойтись мирно, а один из участников акции был арестован после того, как пытался подраться с полицейскими.

Храм Гроба Господня поделен между различными конфессиями, которые тщательно оберегают свой «уголок» и ревностно относятся к любым покушениям. Хорошо известна история о деревянной лестнице на фасаде храма, которая основанием упирается на владения греческой церкви, а верхушкой на окно армянской. Она стоит так примерно с 18 века и олицетворяет статус-кво — ничего не трогать и не изменять без соглашения между всеми конфессиями.

Копты составляют около 9 процентов населения Египта и периодически подвергаются в этой стране нападениям мусульманских экстремистов.