Сальвадорский суд выдал ордер на арест 78-летнего офицера, подозреваемого в убийстве католического святого

Сальвадорский суд выдал ордер на арест человека, который подозревается в убийстве архиепископа Оскара Арнульфо Ромеро, застреленного 24 марта 1980 и причисленного к лику святых 14 октября 2018.

Имя подозреваемого – Альваро Рафаэль Саравиа, ему 78 лет. В прошлом он был офицером сальвадорской армии, сообщает "Благовест-инфо".

Обвинения против него выдвигались и ранее, но были сняты в 1993 после того как в стране была объявлена амнистия и прекращены все процессы в связи с преступлениями, совершенными в годы гражданской войны (1979-1992).

В 2017, когда закон об амнистии был отменен, судья Ригоберто Чикас вновь открыл дело Саравии, которого обвиняют в убийстве с отягчающими обстоятельствами. После выдачи ордера национальная полиция Сальвадора и Интерпол получили задание найти бывшего офицера и передать его судебным властям.

Архиепископ Ромеро был застрелен, когда он совершал мессу в больничной часовне в Сан-Сальвадоре. Целый ряд расследований привел к выводу, что прелата убил правый экстремист, член «эскадрона смерти», связанного с тогдашней военной хунтой, члены которой необоснованно считали, что Ромеро поддерживал повстанцев-марксистов.

Архиепископ, действительно, во всеуслышание выступал в защиту обездоленных и критиковал диктатуру, однако симпатий к марксизму не испытывал.