В Бутово 30 октября будут молиться о более 20 тысячах православных, убитых за веру

Ежегодная акция "Голос памяти", посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, пройдет 30 октября в мемориальном центре Бутово.

Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на сайт храма Новомучеников и исповедников в Бутове.

"В 10 часов в каменном храме Святых новомучеников и исповедников в Бутове будет совершено поминальное богослужение, после которого в 10.30 акция продолжится на территории захоронений, где будут зачитываться имена погибших в Бутове в соответствии с "расстрельными списками" НКВД, по дням приведения приговоров в исполнение. Все желающие смогут возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных рвов. Чтение имен будет производиться перед мемориалом "Сад памяти", - говорится в сообщении.

В акции примут участие родственники погибших, представители религиозных общин, общественных организаций, деятели искусства и науки. Ожидается, что чтение имен продлится весь день.