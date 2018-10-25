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Глава Армянской апостольской Церкви приехал к Папе Римскому

16:11, 25 октября 2018
Мир
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Глава Армянской Церкви на встрече с Папой Римским / panorama.am

Об этом сообщает "Спутник- Армения" со ссылкой на страницу главы Армянской апостольской церкви в Facebook.

"Встреча с нашим духовным братом – Верховным понтификом Римской Католической Церкви, Папой Римским Франциском", - отмечается в подписи к фотографиям встречи.

Католикос всех армян находится в Италии с патриаршим визитом.

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