Глава Армянской апостольской Церкви приехал к Папе Римскому

Католикос всех армян Гарегин Второй в Ватикане встретился с Папой Римским.

Об этом сообщает "Спутник- Армения" со ссылкой на страницу главы Армянской апостольской церкви в Facebook.

"Встреча с нашим духовным братом – Верховным понтификом Римской Католической Церкви, Папой Римским Франциском", - отмечается в подписи к фотографиям встречи.

Католикос всех армян находится в Италии с патриаршим визитом.