В Британию впервые за 1302 года вернулась самая древняя рукописная Библия на латыни

Амиатинский кодекс, самая древняя из сохранившихся рукописных Библий на латыни, впервые за 1302 года вернулся в страну создания - Великобританию.

Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой "The Guardian".

Этот 2000-страничный труд весом 34 кг - одна из трех рукописей, созданных монахами аббатства Монквермут-Джарроу на северо-востоке Англии в начале VIII века. От двух других Библий сохранились лишь некоторые фрагменты. Амиатинский кодекс же в 716 году был направлен Папе Римскому Григорию II в качестве подарка. До недавнего времени манускрипт находился на территории Италии.

Эта книга является одной из самых значимых сохранившихся рукописей в мире. Она содержит не только самый точный перевод блаженного Иеронима, одного из учителей Церкви, почитаемых в православной и католической традиции, но и важные иллюстрации. Это портрет ветхозаветного пророка Ездры и образ Христа во славе.

Теперь рукопись стала главным экспонатом выставки англо-саксонского искусства, литературы, науки и политики "Англо-саксонские королевства: искусство, словесность, война", которая проходит в Британской библиотеке.

"Большинство религиозных трудов, которые распространялись в то время, представляли собой Евангелия или псалтыри [книги псалмов], - сказала доктор Клэй Бриэй, главный куратор выставки. - Редко обнаруживается, что какая-то Библия дошла до нас в первозданном виде. Тот факт, что этот манускрипт сохранился целиком, просто, потрясает".

Выставка в Британской библиотеке продлится до февраля 2019 года.