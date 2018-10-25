В Иерусалиме возле Храма Гроба Господня произошла драка между полицией и священниками

В Иерусалиме произошла потасовка полиции с группой христианских священников у входа в Храм Гроба Господня.

Как сообщает российское информагентство, в городских правоохранительных органах сказали, что причиной конфликта стал отказ коптского духовенства допустить в принадлежащий им придел храма представителей управления древностей Израиля для проведения ремонтных работ.

«Поскольку они не подчинились распоряжению полиции, был отдан приказ об их эвакуации. Одного из них… полицейские были вынуждены задержать. Он злостно нарушил общественный порядок и даже попытался напасть на сотрудников», — рассказали в полиции.

Отмечается, что перед этим была предпринята попытка переговоров со священниками, которая не увенчалась успехом.