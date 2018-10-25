В Риме христианские волонтеры накрыли «стол солидарности» для мигрантов

В знак солидарности с мигрантами и беженцами на Виа делла Кончилиационе (римская улица, ведущая от набережной Тибра до площади Св. Петра) был установлен 270-метровый «стол солидарности», за которым смогли бесплатно пообедать 650 бедняков, которых обслуживало 200 волонтеров.

Благотворительная акция Tavolata romana senza muri («Римский стол без барьеров») была подготовлена Итальянским филиалом Международной организации христианских волонтеров Focsiv, чтобы доказать, «что Рим в состоянии принять и интегрировать, что совместная жизнь возможна, что можно найти общий язык, обмениваясь опытом и традициями, не исключая при этом никого», — пояснила пресс-секретарь организации Джулия Пилиуччи. Об этом 24 октября сообщает "Сибирский католик" со ссылкой на Vatican News.

Кроме бесплатного обеда, были также показаны концертные и художественные номера. Всего в акции приняли участие более 70-ти различных организаций, включая протестантские и мусульманские.