В Индии проходят протесты из-за допуска женщин в храм Айяппана

В индийском штате Керала продолжают накаляться страсти из-за допуска женщин в храм Айяппана.

При этом одни активисты перекрывают дороги к храму, а другие угрожают массовыми самоубийствами в знак протеста, сообщает "Седмица" со ссылкой на theguardian и religionnews.

Верховный суд страны отменил запрет на допуск женщин в храм как дискриминационный и неконституционный, а высшие иерархи храмов в Сабаримале подали апелляцию на вердикт суда в надежде на пересмотр решения до 16 октября, даты торжественного открытия врат храма Айяппана для паломников. Апелляция оказалась безуспешной, и с тех пор нарастают волнения, страсти и столкновения на подходах к храму.

Храм Айапана в Сабаримале – третья святыня страны, которую разрешено посещать женщинам в результате судебных решений. Ранее суды сняли запреты на посещение индуистского храма Шани и мусульманской мечети Хаджи Али для граждан женского пола.

До решения суда в храм не допускались женщины «менструального возраста» (10-50 лет), считающиеся «нечистыми», хотя во многие другие храмы женщины давно допускаются при условии «чистоты», то есть отсутствия кровотечений в дни посещений. Что же касается храма Айяппана в Сабаримале, то в него вход для женщин этого возраста всегда был строго запрещен, независимо от состояния «чистоты».