Бельгийская модель устроила «голую» фотосессию в соборе Святой Софии в Стамбуле

Бельгийская модель Мариса Папен устроила очередную скандальную фотосессию.

В этот раз девушка пришла в бурке в собор Святой Софии в Стамбуле и задрала юбку, под которой совершенно ничего не было. Об этом сообщает Mirror.

На некоторых снимках Папен позирует у входа в храм совершенно без одежды. Автором фотосета стал австралийский фотограф Джесси Уокер.

- Если вы когда-нибудь были в соборе Святой Софии, вы знаете, что нет ни дня, когда бы его не наводняли тысячи туристов. Мы дождались момента, когда гид приблизился со своей группой, чтобы все могли нас видеть, - рассказала девушка.

По ее словам, первое фото фотографа не устроило, поэтому на следующий день им пришлось вернуться и все повторить. Полицейские быстро выяснили, кем являются нарушители и направились за ними в отель, но немного опоздали.

Собор Святой Софии – это бывший патриарший православный собор, впоследствии ставший мечетью. На сегодняшний день в здании бывшего храма находится музей.