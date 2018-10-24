В США молния уничтожила 150-летнюю баптистскую церковь

В американском городе Уэйкфилд, штат Массачусетс, сгорела церковь.

Храм воспламенился в результате прямого попадания молнии прямо в 50-метровый шпиль деревянного здания, сообщает "Сегодня".

Несмотря на то что в момент происшествия в Первой баптистской церкви города проходила служба, о пострадавших не сообщается – все находившиеся внутри успели покинуть помещение.

"Мы считаем, что пожар начался из-за удара молнии, хотя из-за больших разрушений сейчас сложно определённо говорить о точной причине. Но в течение нескольких минут после вспышки молнии огонь охватил здание", – сказал начальник пожарной части Майкл Салливан.

Прибывшим спасателям побороть огонь не удалось, в результате чего здание было полностью уничтожено – тот самый шпиль рухнул прямо на глазах у шокированных жителей.

В городском муниципалитете инцидент назвали "невосполнимой утратой" – Первая баптистская церковь Уэйкфилда была построена почти полтора столетия назад.