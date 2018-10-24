Грузинская Православная Церковь и Ватикан сожалеют относительно «сложных отношений» РПЦ и Константинополя

Патриарх Грузии Илия II и секретарь Ватикана по межгосударственным отношениям архиепископ Пол Ричард Галлахер на встрече в Тбилиси выразили сожаление в связи со «сложными отношениями РПЦ и Константинопольского патриархата» из-за украинской автокефалии.

Об этом сообщает российское информагентство со ссылкой на пресс-службу Грузинской патриархии.

«Сторонами было выражено огорчение в связи существующими на сегодня сложными отношениями Московской патриархии и Константинопольского патриархата», – говорится в заявлении.

По данным пресс-службы, иерархи отметили важность защиты религиозных ценностей поскольку «мир терпит нехватку веры». Представители Православной и Католической Церквей молятся о мире, добавили в патриархии.