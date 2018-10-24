Свитки Мертвого моря из Музея Библии в США оказались подделками

Музей Библии в Вашингтоне сообщил, что пять самых ценных его экспонатов, являющихся частью коллекции свитков Мертвого моря, являются поддельными.

Как сообщает Newsru.co.il, телеканал CNN передал, что экспертиза была произведена в Германии.

В апреле 2017 года музей отправил в Федеральный институт исследования и тестирования материалов в Берлине фрагменты пяти свитков. Исследованию подверглись чернила и пергамент, на который нанесен текст. Ученые пришли к выводу, что перед ними подделки. Хотя, возможно, для их создания использовали куски древнего пергамента или кожи.

По словам главного куратора музея Джеффри Клоха, отправляя фрагменты свитков на экспертизу, музей надеялся совсем на другие результаты. Они намеревались воспользоваться экспертизой, чтобы рассказать публике о важности подтверждения подлинности библейских экспонатов.

Музей сообщил, что фальшивки убраны из экспозиции и больше не будут выставляться.