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В ООН осудили власти Франции за запрет на ношение никаба

22:27, 23 октября 2018
Мир
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Запрет на никаб действует во Франции с 2010 года / islam-today.ru

Соответствующее заявление опубликовал Комитет ООН по правам человека, сообщает Islam-today. 

Отмечается, что в международную организацию с жалобами обратились две жительницы Франции, которые были осуждены на ношение никаба в общественном месте в 2012 году. 

В заявлении Комитета, в частности, отмечается, что запрет "причинил несоизмеримый вред праву заявителей на демонстрацию своих религиозных убеждений", а власти Франции так и не объяснили толком, для чего нужен был этот законодательный запрет.

Запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, действует во Франции с 2010 года. Нарушителям грозит штраф в размере до 150 евро.

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