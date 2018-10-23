В ООН осудили власти Франции за запрет на ношение никаба

Власти Франции фактически нарушили права человека, оштрафовав двух мусульманок за ношение никаба.

Соответствующее заявление опубликовал Комитет ООН по правам человека, сообщает Islam-today.

Отмечается, что в международную организацию с жалобами обратились две жительницы Франции, которые были осуждены на ношение никаба в общественном месте в 2012 году.

В заявлении Комитета, в частности, отмечается, что запрет "причинил несоизмеримый вред праву заявителей на демонстрацию своих религиозных убеждений", а власти Франции так и не объяснили толком, для чего нужен был этот законодательный запрет.

Запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, действует во Франции с 2010 года. Нарушителям грозит штраф в размере до 150 евро.