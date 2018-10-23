цей матеріал доступний українською

В Египте сотрудники кладбища распродавали человеческие останки

19:38, 23 октября 2018
Мир
2097 0
В Египте сотрудники кладбища распродавали человеческие останки / islam-today.ru

Сотрудники одного из кладбищ в районе Сайеда Зейнаб в Каире распродавали черепа и другие части человеческих тел, со ссылкой на египетские правоохранительные органы сообщает Islam-today.

Отмечается, что чаще всего покупателями выступали медицинские учебные заведения.  В полиции подчеркнули, что человеческие останки, которые распродавались, принадлежали уже захороненным людям. 

В причастности к серии преступлений задержаны двое работников кладбища, которые помогали хоронить мертвых.  Ждет ли какое-то наказание покупателей, не сообщается. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter