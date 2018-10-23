В Египте сотрудники кладбища распродавали человеческие останки
19:38, 23 октября 2018Мир
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В Египте сотрудники кладбища распродавали человеческие останки / islam-today.ru
О шокирующем открытии со ссылкой на египетские правоохранительные органы пишут СМИ арабской республики.
Сотрудники одного из кладбищ в районе Сайеда Зейнаб в Каире распродавали черепа и другие части человеческих тел, со ссылкой на египетские правоохранительные органы сообщает Islam-today.
Отмечается, что чаще всего покупателями выступали медицинские учебные заведения. В полиции подчеркнули, что человеческие останки, которые распродавались, принадлежали уже захороненным людям.
В причастности к серии преступлений задержаны двое работников кладбища, которые помогали хоронить мертвых. Ждет ли какое-то наказание покупателей, не сообщается.
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