В Египте сотрудники кладбища распродавали человеческие останки

О шокирующем открытии со ссылкой на египетские правоохранительные органы пишут СМИ арабской республики.

Сотрудники одного из кладбищ в районе Сайеда Зейнаб в Каире распродавали черепа и другие части человеческих тел, со ссылкой на египетские правоохранительные органы сообщает Islam-today.

Отмечается, что чаще всего покупателями выступали медицинские учебные заведения. В полиции подчеркнули, что человеческие останки, которые распродавались, принадлежали уже захороненным людям.

В причастности к серии преступлений задержаны двое работников кладбища, которые помогали хоронить мертвых. Ждет ли какое-то наказание покупателей, не сообщается.