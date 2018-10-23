В Мекке во время Умры 22-летняя женщина покончила с собой
19:06, 23 октября 2018Мир
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Жительница Таджикистана покончила с собой в Мекке / islam-today.ru
22-летняя жительница Таджикистана покончила с собой, находясь в Мекке.
Как со ссылкой на источники в Саудовской Аравии и Комитет по делам религии при правительстве республики сообщает Islam-today, инцидент произошел 21 октября.
В Саудовской Аравии молодая женщина совершала малое паломничество.
Оказалось, что у нее было психическое заболевание, однако родственники, находившиеся с ней, скрыли это при оформлении путевки, поскольку она очень хотела совершить обряд.
Родственники, как сообщает ресурс, никого не винят в ее смерти и согласились похоронить ее в Саудовской Аравии. Трагедия, по свидетельствам родных погибшей, произошла, в гостинице - женщина выбросилась из окна 13 этажа.
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