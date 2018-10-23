Визит Папы Римского в Россию не состоится

Визит Папы Римского в Россию "не стоит на повестке дня".

Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя итоги поездки главы отдела внешних церковных связей митрополита Илариона в Ватикан в своем Телеграм.

«Вопрос о визите Римского Папы в Россию на повестке дня не стоит. Митрополит Иларион не обсуждал эту тему во время своей последней встречи с кардиналом Кохом», - написал Владимир Легойда.