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Визит Папы Римского в Россию не состоится

14:33, 23 октября 2018
Мир
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Папа Римский / REUTERS

Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя итоги поездки главы отдела внешних церковных связей митрополита Илариона в Ватикан в своем Телеграм.

«Вопрос о визите Римского Папы в Россию на повестке дня не стоит. Митрополит Иларион не обсуждал эту тему во время своей последней встречи с кардиналом Кохом», - написал Владимир Легойда.

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