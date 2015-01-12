В Польше построили храм в честь святителя Луки Крымского

Церковь в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) недавно возвели в польской деревне Лазни около белорусской границы, сообщает sobory.by.

Архиепископ и знаменитый врач-хирург по отцовской линии имел польско-белорусские корни. Фигура святого исповедник, архиепископа Луки роднит польский и белорусский, русский и украинский народы — для всех он свой, родной, пишет издание.

Инициировали строительство храма в честь святителя Луки местные жители — в память о своих предках, убитых во время войны. Церковная жизнь в Лазнях началась с того, что супрасльские монахи по приглашению местных жителей раз в неделю приезжали служить литургию в здании бывшей школы. Но вскоре жители деревни и её окрестностей решили построить храм.

«Более 100 человек инициировали строительство храма. Церковь для небольшой общины построили быстро, через год-два. Интересный факт, что во время строительства храма на небе показалась радуга, её видели все строители. Она была необыкновенная, в форме круга», — говорит Анна Радзюкевич, председатель Совета фонда им. бл. кн. Константина (Василия) Острожского.

Необычное, очень редкое оптическое явление люди посчитали знаком Божиим, благословением Господним на труды. И действительно, работа спорилась — от освящения краеугольного камня до освящения крестов прошло немногим более полугода. Церковь в Лазнях спроектировал Александр Бельский — автор проекта церкви в скиту в Одринках. Помогали же строить храм несколько десятков людей: и русские, и белорусы, и поляки.