В Риме пройдёт безмолвный марш к 75-летию со дня депортации евреев

В этом году исполняется 75 лет со дня депортации тысячи римских евреев в концлагерь Аушвиц-Биркенау; из них вернулись домой только 15 мужчин и одна женщина.

С 1994 года католическая Община Святого Эгидия и Еврейская община Рима ежегодно вспоминают этот трагический момент в жизни города специальным «паломничеством памяти». Вечером 21 октября шествие начнется от площади перед базиликой Санта-Мария-ин-Трастевере; к его участникам обратится настоятель базилики о. Марко Ньяви, сообщает Vatican News.

Демонстранты будут нести несколько плакатов с названиями нацистских концлагерей и пройдут в молчании по улицам Трастевере и по еврейскому кварталу - по маршруту римских евреев, которые были депортированы 16 октября 1943 года. Шествие закончится в главной столичной синагоге выступлениями кардинала-викария Римской епархии Анджело Де Донатиса, главного раввина Рима Риккардо Ди Сеньи, президента местной еврейской общины Рут Дурегелло, мэра итальянской столицы Вирджинии Раджи, основателя Общины Святого Эгидия Андреа Риккарди и президента области Лацио Николы Дзингаретти.