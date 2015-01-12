В Турции впервые за 90 лет построят христианскую церковь

Правительство Турции одобрило план строительства первого в этой стране христианского храма со времени конца Османской империи в 1923 году, сообщает «Грузия Онлайн» со ссылкой на Радио Свобода.

Храм общины Сиро-яковитской Церкви построят на окраине Стамбула в квартале Ешилкей.

«Строительство начнется в ближайшие месяцы. До сих пор в современной Турции христианские церкви только реставрировались или вновь открывались для публичного доступа», - сказал после встречи с религиозными лидерами премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

За последние более чем 90 лет в Турции не выдавали разрешений на строительство новых церковных сооружений для христиан.

Турция, население на территории которой когда-то было преимущественно христианским, сейчас на 99 процентов мусульманская страна, хотя как государство является светским.

Религиозные меньшинства в Турции имеют право исповедовать свою веру, но терпят ряд ограничений.