В Тбилиси состоится презентация результатов научной экспедиции на гору Синай

Презентация результатов научной экспедиции на гору Синай пройдет 12 января в выставочном зале Национального центра рукописей Грузии. Также состоится выставка фотографий и связанных с горой Синай рукописей, сообщает Благовест со ссылкой на Interpressnews.Ge.

По информации Национального центра рукописей Грузии, из-за проблем, связанных с финансированием, после 2002 года экспедиции на гору Синай и исследования хранящихся там коллекций не осуществлялись. В декабре 2014 года при финансовой поддержке министерства образования и науки Грузии и при содействии посольства Грузии в Египте сотрудники центра получили возможность поработать с уникальной коллекцией грузинских рукописей, хранящейся в монастыре св. Екатерины на горе Синай.

«В результате осуществления первой после длительного перерыва экспедиции намечено начало нового этапа изучения и популяризации грузинских рукописей на горе Синай, что подразумевает комплексные работы: издание единого каталога на грузинском и английском языках, создание базы данных, осуществление различных исследовательских, издательских проектов, диагностику рукописей, их реставрацию и консервацию», - сказано в информации Национального центра рукописей.