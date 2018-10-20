В Испании священников собираются обязать сотрудничать с прокуратурой

Глава испанской епископальной комиссии по борьбе с педофилией выступил за обновление церковных постановлений, чтобы привести их в соответствие с государственным Законом о несовершеннолетних, но представители прокуратуры считают, что этого недостаточно.

Церковь Испании планирует обязать епископов и священников сообщать в прокуратуру обо всех жалобах на сексуальное использование, которые они получают, чтобы уменьшить количество насилия в отношении несовершеннолетних, сообщает 19 октября, издание El Pais.

Действующее постановление епископальной конференции 2010 года гласит, что «церковные власти призывают жертв насилия и советуют им сообщать о произошедшем в полицию, прокуратуру или суд», но не более того.

Десятилетиями испанская церковь замалчивала случаи педофилии, которые становились ей известны, и передавала эти сведения на рассмотрение церковным судам. Не было и речи о том, чтобы сообщать о случившемся в прокуратуру, а внутренние церковные решения и приговоры касательно священников-педофилов никогда не становились достоянием общественности, сообщает El Pais

Епископ Асторги и глава комиссии по борьбе с педофилией Хуан Антонио Менендес заявил 18 октября, что планируется обновление действующих церковных постановлений в 70 испанских епархиях, чтобы добиться их соответствия Закону о несовершеннолетних, принятому в 2015 году. Такое решение было одобрено на первом заседании комиссии, в которую входят 10 экспертов в области уголовного права. Заседание состоялось в среду, 17 октября.