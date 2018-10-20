В Крыму простились с погибшими в керченском колледже
16:56, 20 октября 2018Мир
3321 0
В Крыму простились с погибшими в керченском колледже / feodeparch.com
В пятницу, 19 октября,в Крыму простились с погибшими в керченском колледже.
Митрополит Феодосийский и Керченский Платон на центральной площади Керчи перед Кафедральным Собором Иоанна Предтечи совершил отпевание трагически погибших православных христиан в Керченском политехническом колледже, сообщает сайт Феодосийской епархии.
Песнопения чина погребения исполнял архиерейский хор Кафедрального Собора Иоанна Предтечи под управлением регента Юлии Зиновьевой.
Более 30 тысяч человек пришло проститься с погибшими.
После траурная процессия направилась на центральное кладбище Керчи, где была совершена заупокойная лития Митрополитом Платоном. Погибших похоронили на центральной аллее кладбища.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter