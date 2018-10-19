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В своей последней книге Стивен Хокинг заявил, что "там нет Бога"

17:49, 19 октября 2018
Мир
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Хокинг всю жизнь говорил о своем неверии в Бога / Reuters

Книга, которую дописала семья ученого после его смерти, дает ответы на вопросы, которые Хокинг получал на протяжении всей своей жизни, передает CNN.

«Бога нет, никто не руководит Вселенной», - пишет ученый в «Кратких ответах на большие вопросы».

«На протяжении веков считалось, что такие люди, как я, живут под проклятием, которое наслал Бог», - добавляет он. «Я предпочитаю думать, что все можно объяснить по-другому, законами природы».

Хотя Хокинг всю жизнь говорил о своем неверии в Бога, некоторые из его других ответов были ещё более удивительны.

«Там (вне нашей Земли) есть формы разумной жизни», - пишет он. «Нам нужно быть осторожными с высказываниями, чтобы ответить точно, пока мы не пришли к чему-то доказанному и фактическому».

Хокинг, который является самым ярким и успешным ученым своего поколения, умер в марте, в возрасте 76 лет. Он страдал от амиотрофического бокового склероза (БАС), нейродегенеративного расстройства, также известного как болезнь Лу Герига. Ученый умер, все еще работая над книгой, которую закончила его семья и коллеги с помощью своих масштабных личных архивов.

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