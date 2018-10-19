В своей последней книге Стивен Хокинг заявил, что "там нет Бога"

Бога нет - это заключение знаменитого физика Стивена Хокинга, чья последняя книга опубликована во вторник, 16 октября.

Книга, которую дописала семья ученого после его смерти, дает ответы на вопросы, которые Хокинг получал на протяжении всей своей жизни, передает CNN.

«Бога нет, никто не руководит Вселенной», - пишет ученый в «Кратких ответах на большие вопросы».

«На протяжении веков считалось, что такие люди, как я, живут под проклятием, которое наслал Бог», - добавляет он. «Я предпочитаю думать, что все можно объяснить по-другому, законами природы».

Хотя Хокинг всю жизнь говорил о своем неверии в Бога, некоторые из его других ответов были ещё более удивительны.

«Там (вне нашей Земли) есть формы разумной жизни», - пишет он. «Нам нужно быть осторожными с высказываниями, чтобы ответить точно, пока мы не пришли к чему-то доказанному и фактическому».

Хокинг, который является самым ярким и успешным ученым своего поколения, умер в марте, в возрасте 76 лет. Он страдал от амиотрофического бокового склероза (БАС), нейродегенеративного расстройства, также известного как болезнь Лу Герига. Ученый умер, все еще работая над книгой, которую закончила его семья и коллеги с помощью своих масштабных личных архивов.