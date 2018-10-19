Президент Украинского университета в Вашингтоне призвал избрать предстоятелем ЕПЦ экзарха Вселенского патриархата

Президент Украинского университета в Вашингтоне профессор Владимир Иваненко призывает избрать предстоятелем объединенной поместной Православной Церкви в Украине экзарха Вселенского Патриархата.

Об этом сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт главы университета в Вашингтоне.

Среди «потенциальных претендентов, которые хотят сами или которых их прихожане хотели бы видеть предстоятелем», президент Украинского университета в Вашингтоне называет патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко), митрополита УАПЦ Макария (Мелетича) и архиепископа Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ (о) Игоря (Исиченко), хотя последний уже отмежевался от объединительного процесса православных, поскольку сейчас находится в процессе объединения с УГКЦ.

Профессор Владимир Иваненко отмечает, что «вполне возможно, что может претендовать на патриаршество и один из тех иерархов УПЦ МП, которые сделают свой выбор в пользу УППЦ».

При этом американский профессор отмечает, что «если УПЦ в диаспоре будет принимать участие в Соборе, то кандидатом на патриарха может стать и Митрополит Антоний (Щерба) из США».

По словам президента Украинского университета, «Синод Вселенского Патриархата может иметь, а может и уже имеет на примете, свою кандидатуру на патриарха УППЦ, преимущества которой над кандидатами от существующих в Украине конфессий могут быть очевидными: незаангажированность в спорах между конфессиями и юрисдикциями, нейтральность по отношению к верующим и тому подобное».

По убеждению профессора, таким кандидатом «может быть Митрополит Антоний (Щерба), но он наверняка, как и раньше, откажется, если ему предложат быть кандидатом, и откажется в пользу Архиепископа Даниила, которого он считает лучшим выбором».

«Принадлежность Архиепископа Даниила к иерархии Вселенского Патриархата и его украинское происхождение (родился и вырос в Украине) делают его кандидатуру приемлемой для всех участников процесса и, следовательно, гарантией безболезненного процесса созидания и становления УППЦ», - говорит профессор Иваненко.

«Хотелось бы надеяться, что Патриарх Филарет, Митрополит Макарий и другие претенденты, которые в мыслях своих уже примеряют митру Патриарха УППЦ, поступят мудро, поддержав именно кандидатуру Архиепископа Даниила», - заключает американский профессор.