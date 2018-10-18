Барселонский храм выплатит городу $41 млн за строительство без лицензии

Администрация храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне сообщила о достижении соглашения с городской администрацией в связи с тем, что на протяжении более 130 лет строительство этого религиозного сооружения велось без необходимого разрешения.

Как сообщает в четверг вещательная корпорация BBC, речь идет о компенсации в размере $41 млн.

Выплаты в городскую казну будут производиться на протяжении 10 лет. Планируется, что эти средства пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры, а также на благоустройство прилегающих кварталов. Взамен городские власти обещают оформить все необходимые документы к началу следующего года. При этом в официальном сообщении на сайте храма конкретная сумма не фигурирует.

Храм Святого Семейства - собор, строительство которого началось в 1882 году на частные пожертвования. Он является одной из главных достопримечательностей Барселоны. В 2010 году храм был освящен папой Бенедиктом XVI, признан годным для совершения церковных служб и получил звание Малой папской базилики. Ожидается, что строительные работы должны завершиться в 2026 году - в 100-летнюю годовщину со дня смерти автора проекта архитектора Антонио Гауди (1852-1926).