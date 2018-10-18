Керченский священник рассказал, как церковь помогала пострадавшим в первые сутки после трагедии

Настоятель храма святых Жен Мироносиц в городе Керчь иерей Валентин Мельник рассказал о первых сутках после нападения на керченский колледж.

Священнослужитель сообщил, что его церковь (она находится прямо напротив колледжа) была открыта всю ночь, чтобы принимать родственников пострадавших и всех переживавших о случившемся людей. Сам он находится в храме с момента взрыва до полуночи, после чего по поручению митрополита Феодосийского и Керченского Платона вылетел в Москву, сообщает "Правмир".

“Приходили родители пострадавших, знакомые, друзья. Люди не расходились всю ночью. Ждали хоть каких-то объяснений, информации. В это время шло заседание оперативного штаба во главе с Аксеновым. Штаб находился буквально напротив храма, на трассе. Периодические представители оперативного штаба выходили и сообщали, что известно на последний момент. Люди ждали и в храме в том числе. Ставили свечи, молились”, – рассказал настоятель храма.

По словам иерея Валентина Мельника нападение на колледж стало трагедией для всего небольшого города.

“Мы почти все друг друга знаем, мы как родственники друг другу. То, что произошло – немыслимая вещь. Это не кто-нибудь нам подсунул, мы сами в этом во всем виноваты, от нас это. Ведь парень – не наемник какой-нибудь, он студент колледжа. Он тот, которого может быть мы взрослые в свое оттолкнули, не уследили за ним, нагрубили. Обидевшись, изменив восприятие мира, он решил отомстить насилием. «Вы не воспринимаете меня таким, какой я есть, так я заставлю вас воспринимать меня по-другому», – считает священнослужитель.

Мать керченского стрелка Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. В первые часы после трагедии она была на дежурстве и оказывала помощь раненым.

“Его мать все знают, конечно. Ей очень тяжело. Только представьте, она работает в больнице и принимала детей, которых подорвал ее собственным сын , при этом не знала что сделал это именно он», – отметил священник.

Нападение на Керченский политехнический колледж произошло 17 октября. Студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков взорвал в здании бомбу и начал расстреливать учащихся и преподавателей. После нападения он покончил с собой.

По последним данным, погибли 21 человек, более 40 ранены.