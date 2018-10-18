Королеву красоты Ливана лишили короны за селфи с израильтянкой

Обладательница почетного титула «Королева красоты» из Ливана Сальуа Акар лишилась во вторник, 17 октября, своей короны после того, как опубликовала совместное фото с израильской участницей всемирного конкурса красоты, который проходит на Филлипинах.

На снимке изображены две девушки, Сальуа Акар и Дана Зрейк. Они обнимаются и вместе показывают знак победы — «V». Об этом пишет Ynet.

Фотография вызвала волну гнева в Ливане. Ответственная за проведение конкурса «Мисс Мира» в этой стране пыталась оправдать Сальуа тем, что израильтянка обратилась к ней на арабском: «Ливанская королева красоты просто не догадалась, что эта девушка — из Израиля».

Это не первый случай, когда ливанская королева красоты фотографируется со своей израильской коллегой: в 2015-м году была опубликована фотография королевы красоты Ливана Сали Грейджи с израильской обладательницей аналогичного титула Дорон Маталон. Тогда представители конкурса красоты в Ливане тоже убеждали, что «израильтянка практически заставила» ливанскую красавицу сфотографироваться с ней.

В прошлом году ливанская королева красоты Аманда Хана лишилась титула и короны после того, как выяснилось, что она побывала в Израиле.