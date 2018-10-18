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В Норвегии врач-католик, которую уволили за отказ делать аборт, выиграла дело в суде

17:29, 18 октября 2018
Мир
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В Норвегии врач, уволенная за отказ устанавливать абортивное устройство, выиграла суд / invictory.org

11 октября Верховный суд Норвегии постановил, что доктор Катаржина Яхимович имеет право не проводить процедуры, которые противоречат ее религиозным убеждениям, сообщает invictory.com со ссылкой на "The Christian Post".

Врача с более чем 20-летним опытом работы уволили из клиники общей практики в Сауераде в 2015 году после того, как она отказалась имплантировать внутриматочную спираль (ВМС) пациенту.

Доктор Яхимович сказала, что ВМС могут действовать как абортивные устройства, что противоречит учению Католической Церкви.

С января 2015 года законы Норвегии, которые ранее защищали права врачей на свободу убеждений, запрещают отказывать пациентам в предоставлении любого метода контроля над рождаемостью.

В юридической группе ADF International, которая поддержала Яхимович, отметили, что, хотя новый закон позволил врачам не проводить аборты, они не могут отказаться от проведения других «процедур, которые ведут к тому же результату».

По словам наблюдателя от Европейского Союза, Верховный суд не только вынес решение в пользу Яхимович, но и присудил ей 300 тысяч долларов компенсации.

Адвокат Хокон Блекен назвал решение суда «шагом в правильном направлении» для врачей и победой «людей веры во всех профессиях».

«Постановление защищает одно из самых основных прав, право действовать в соответствии со своими глубоко укоренившимися убеждениями, – сказал Блекен. – Доктор Яхимович относится к своей работе, как к призванию. Она поклялась защищать жизнь и не будет участвовать в том, что может эту жизнь отнять. Сегодня суд постановил, что она имеет на это полное право».

Яхимович приехала в Норвегию в 2010 году из Польши. Она утверждает, что сообщила руководству клиники о своей позиции относительно абортов и процедур контроля рождаемости при принятии на работу.

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