В Норвегии врач-католик, которую уволили за отказ делать аборт, выиграла дело в суде

Врач-католик, которую уволили за отказ делать устройство, выиграла дело в Верховном суде Норвегии.

11 октября Верховный суд Норвегии постановил, что доктор Катаржина Яхимович имеет право не проводить процедуры, которые противоречат ее религиозным убеждениям, сообщает invictory.com со ссылкой на "The Christian Post".

Врача с более чем 20-летним опытом работы уволили из клиники общей практики в Сауераде в 2015 году после того, как она отказалась имплантировать внутриматочную спираль (ВМС) пациенту.

Доктор Яхимович сказала, что ВМС могут действовать как абортивные устройства, что противоречит учению Католической Церкви.

С января 2015 года законы Норвегии, которые ранее защищали права врачей на свободу убеждений, запрещают отказывать пациентам в предоставлении любого метода контроля над рождаемостью.

В юридической группе ADF International, которая поддержала Яхимович, отметили, что, хотя новый закон позволил врачам не проводить аборты, они не могут отказаться от проведения других «процедур, которые ведут к тому же результату».

По словам наблюдателя от Европейского Союза, Верховный суд не только вынес решение в пользу Яхимович, но и присудил ей 300 тысяч долларов компенсации.

Адвокат Хокон Блекен назвал решение суда «шагом в правильном направлении» для врачей и победой «людей веры во всех профессиях».

«Постановление защищает одно из самых основных прав, право действовать в соответствии со своими глубоко укоренившимися убеждениями, – сказал Блекен. – Доктор Яхимович относится к своей работе, как к призванию. Она поклялась защищать жизнь и не будет участвовать в том, что может эту жизнь отнять. Сегодня суд постановил, что она имеет на это полное право».

Яхимович приехала в Норвегию в 2010 году из Польши. Она утверждает, что сообщила руководству клиники о своей позиции относительно абортов и процедур контроля рождаемости при принятии на работу.