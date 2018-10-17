В Китайских школах около 300 детей-христиан заставили указать в анкете «неверующий»

В китайских школах провинции Чжэчзян учителя заставили около 300 христианских детей указать в анкете «неверующий», а тех, кто упорствовал, принуждали переписывать анкету по нескольку раз.

По информации правозащитного христианского издания World Watch Monitor, отслеживающего факты преследований христиан за веру по всему миру, анонимный источник в провинции Чжэчзян сообщил изданию, что подобные формы заполняются детьми в школах многие годы. Однако до сих пор не было случаев столь жесткого и неприкрытого давления на детей, указывающих свою принадлежность к христианской вере. Источник сообщил, что на этот раз детям, указавшим свое христианское вероисповедание, учителя категорически приказали переписать форму и отметить графу «неверующий(ая)».

В настоящее время все школы страны содержатся за счет бюджетных средств, а потому власти сохраняют тотальный контроль над образованием и без стеснения используют школьные программы для насаждения коммунистической идеологии и отвращения детей от веры Христовой.

Власти Китая в последние годы проводят кампанию подавления религий вообще и христианства в частности. Так, месяц назад на многих христианских храмах полиция сжигала и сносила кресты, а вместо них устанавливала китайские государственный флаги, портреты президента Си Цзиньпина, либо «вечно живого» бывшего председателя коммунистической партии Мао Цзэдуна.