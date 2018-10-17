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В Армении отреставрировали монастырь VIII века, находившийся на грани разрушения

16:43, 17 октября 2018
Мир
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Монастырь святого Ованеса Одзнеци / blagovest-info.ru

Работы по восстановлению монастыря были начаты весной, сообщает "Благовест-Инфо".

Из-за угрозы обрушения было решено полностью разобрать и вновь собрать колокольню монастыря. Далее была поставлена новая, собранная из подтёсанных камней, крыша монастырской церкви святого Овнана, отреставрирован алтарь, перед которым и располагается могила армянского святого Ованеса Одзнеци, обустроены окрестности храма и восстановлено зернохранилище монастыря. 

Однако одна из несущих колонн еще более накренилась, и возникла угроза обвала стены. По этой причине работы по реставрации, на которые требовались значительные средства, были приостановлены, и вновь начаты только спустя 15 лет.

Монастырь святого Овнана – одно из почитаемых верующими святых мест. Здесь находится могила выдающегося представителя армянского духовенства, автора первого собрания армянских церковных канонов, церковных песнопений – шараканов, 34-го Католикоса Армянской Церкви святого Ованеса Одзнеци (717-728).

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