В Армении отреставрировали монастырь VIII века, находившийся на грани разрушения

Монастырь святого Ованеса Одзнеци, находящийся в селе Ардви Лорийской области Армении, вновь открыт для верующих после реставрации.

Работы по восстановлению монастыря были начаты весной, сообщает "Благовест-Инфо".

Из-за угрозы обрушения было решено полностью разобрать и вновь собрать колокольню монастыря. Далее была поставлена новая, собранная из подтёсанных камней, крыша монастырской церкви святого Овнана, отреставрирован алтарь, перед которым и располагается могила армянского святого Ованеса Одзнеци, обустроены окрестности храма и восстановлено зернохранилище монастыря.

Однако одна из несущих колонн еще более накренилась, и возникла угроза обвала стены. По этой причине работы по реставрации, на которые требовались значительные средства, были приостановлены, и вновь начаты только спустя 15 лет.

Монастырь святого Овнана – одно из почитаемых верующими святых мест. Здесь находится могила выдающегося представителя армянского духовенства, автора первого собрания армянских церковных канонов, церковных песнопений – шараканов, 34-го Католикоса Армянской Церкви святого Ованеса Одзнеци (717-728).