В Ираке мусульмане спасли от ИГИЛ древние христианские манускрипты

Священник Халдейской католической церкви в Эрбиле (Ирак) отец Паулос Табит Мекко, рассказал, что древние книги мусульмане передали ему после освобождения города от боевиков международной террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщает Islam-today, спасены они были из храма Непорочной Девы Сирийской и оказались древними сборникками утренних и вечерних молитв по обрядам Сирийской Антиохийской Православной Церкви.

"Недавно со мной связался прихожанин Халдейской церкви в Мосуле и сообщил, что его сосед-мусульманин, с которым он дружит уже 20 лет, хочет передать мне эти книги, спасенные им в 2015 году", - сказал священник.

Как оказалось, мусульманин нашел христианские реликвии, когда разбирал кучу мусора в поисках дров для приготовления пищи и обогрева жилища.

Мусульманин отнес книги домой и спрятал, прекрасно понимая, что всей его семье грозит смерть, если кто-то видел, как он их подобрал и донесет на него, или книги будут обнаружены при обыске, которые джихадисты регулярно проводили в домах жителей подконтрольных территорий.