США внесли радикальное шиитское движение “Хезболла” в список международных преступных организаций

США внесли радикальное шиитское движение “Хезболла”, а также еще четыре группировки, включая активно действующую в Центральной и северной Америке бригаду Mara Salvatrucha, в число транснациональных преступных организаций.

Об этом сказал генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Джефф Сешнс, сообщает "Лехаим".

По его словам, Вашингтон создает специальную оперативную группу для борьбы с этими формированиями. Возглавит ее заместитель генпрокурора США Род Розенштейн.

Говоря о деятельности указанных объединений, руководитель нового подразделения отметил: “Они сеют насилие и продают вредоносные наркотики. Они подкупают государственных чиновников и разжигают коррупцию. Они терроризируют законопослушных граждан”.