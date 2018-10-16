Власти Узбекистана сохранят буддистский храм, через который собирались проложить дорогу

В Узбекистане буддийскому храму удалось сохранить территорию благодаря вмешательству хокимията Ташкента.

Тротуар, который планировалось проложить через двор храма, будет его огибать, сообщает «Газета.uz».

Территория Буддийского храма, расположенного за Ташкентской кольцевой, останется нетронутой при расширении проходящей рядом автомобильной дороги. Компромиссное решение было найдено после вмешательства хокимията столицы Узбекистана.

Ранее о планируемом сносе здания храма сообщили местные издания.

«13 октября для нас теперь второй день рождения храма, — говорит заместитель настоятеля единственного действующего буддийского храма во всей Центральной Азии Александр Хегай. — Последние месяцы мы провели в состоянии неопределенности и ожидания. Нам говорили, что решение об изъятии участка окончательное, и шансов на его сохранение нет, но благодаря государственной мудрости все решилось благополучно».

Основателем и настоятелем храма с 2001 года является южнокорейский монах Янг Ки Хун, проживающий в Узбекистане около 30 лет. На новом месте храм был открыт совсем недавно — 22 мая 2016 года на средства прихожан, в основном, граждан Южной Кореи, живущих и работающих в Узбекистане.

Ровно через два года — в мае 2018-го, увидев снаружи надпись красной краской «21,5 м», в храме с удивлением узнали о том, что через территорию комплекса проходит так называемая «красная линия».

Участок площадью 967 кв. м, документы на который были выданы районной администрацией в 2016 году, замыкает небольшой ряд зданий рядом с Ташкентской кольцевой автодорогой. Напротив — большое поле, места для строительства дороги достаточно, но в хокимияте ничем помочь не могли.

Глава «Ташгенплана» в присутствии представителей хокимията и подрядчика строительства объяснил, что храм находился на линии сноса, но архитекторам удалось внести корректировки в проект, и храм останется на своем месте.

Заместителю настоятеля храма был вручен новый план, согласно которому тротуар, который должен был проходить через двор комплекса, будет его огибать.