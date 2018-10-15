Лукашенко заявил, что Беларусь будет поддерживать единство православия

Беларусь выступает против раскола внутри Православной Церкви и будет стараться поддерживать единство православия.

Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник 15 октября в Минске на встрече с патриархом Кириллом, сообщает сайт журнала "Фома".

— Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию: раскол — это всегда плохо, и его последствия опаснее всего, — сказал Лукашенко.

По словам главы Беларуси, в стране болезненно относятся к тому, «что происходит сегодня в православии».

— Мир, Владыка, Вы это чувствуете не меньше, а, может быть, даже больше меня, воспринимая сердцем своим, — мир изменился, и не к лучшему. Заложниками становится все население нашей планеты… И я хочу пожелать мудрости, терпения — и Вам, и всем иерархам нашей Церкви. А мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех, чтобы сохранить мир на земле, уж слишком близко мы подошли к опасной черте, — добавил Александр Лукашенко.

Со своей стороны, патриарх Кирилл поблагодарил президента Беларуси «за церковно-государственные отношения по линии диалога Правительства Белоруссии с Белорусской Православной Церковью».