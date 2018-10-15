В Грузии закрыли уникальный монастырский пещерный комплекс из-за угрозы обрушения

Ванский монастырский пещерный комплекс (Ванис квабеби), один из уникальных исторических памятников VIII века, расположенный в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии, будет закрыт для туристов.

Об этом сообщает российское информационное агентство со ссылкой на Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.

Ведомство приняло это решение на основе заключения специалистов, которые считают, что внутри комплекса существует опасность обрушения, притом что там периодически происходят камнепады, соответствующие риски возрастают осенью из-за частых дождей.

"Первичные данные тревожны, учитывая, что камнепад - необратимый процесс. С учетом норм безопасности мы закрыли комплекс для посещения визитеров", - заявил директор Национального агентства охраны культурного наследия Николоз Антидзе в интервью Общественному телевидению Грузии.

По его словам, на проведение исследований уже выделены финансовые ресурсы. После детального изучения состояния памятника и прилегающих к нему территорий, которое планируется провести в 2019 году, специалисты определят конкретный план восстановительных работ.

"Есть проблемы трех видов - это камнепад, второе - гидрогеологическое исследование, чтобы понять, как можно избежать скопления воды в комплексе, а также археологическое исследование, чтобы еще лучше изучить ту часть, которая была разрушена при землетрясении в средние века", - отметил Н. Антидзе.

*Пещерный монастырский комплекс Ванис квабеби находится в трех километрах от известного пещерного города Вардзия, построенного в XII веке. Комплекс, представляющий собой образцы древнего грузинского зодчества, насчитывает 19 уровней (в Вардзии - 8 уровней), на его территории были расположены три церкви, две из которых сохранились до настоящего времени.

Самая старая церковь в Ванис квабеби относится к VIII веку. Особое внимание привлекает церковь Святого Георгия, которая находится на нижних уровнях пещерного комплекса. Специалисты предполагают, что она была построена в IX-XI веках.