Папирус древнеегипетской "Книги мертвых" продали за $1,5 миллиона

В минувшие выходные на аукционе Hotel des Ventes de Monte-Carlo в Монако за €1,35 млн ($1,5 млн) был продан папирус древнеегипетской "Книги мертвых".

Приобретен он был неназванным коллекционером, который вел торги по телефону, сообщает Islam-today.

Как пишет газета "Le Parisien", свиток папируса длиной в 17 метров включает в себя 192 главы и представляет собой сборник египетских гимнов и религиозных текстов, которые помещались в гробницу с целью помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира. Папирус также содежит рисунки в черно-красных тонах, в частности, изображения суда Осириса над душами умерших и картины потустороннего мира.

Датируется артефакт временами правления фараона Псамметиха II, то есть периодом приблизительно с 595 по 589 год до нашей эры.